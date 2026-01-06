صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’اپنا‘‘ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چکوال میں میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کلینک کا افتتاح

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)ایسوسی ایشن آف فزیشنز آف پاکستان نارتھ امریکا اپنا کے زیرِ اہتمام اپنا فاؤنڈیشن نے چکوال میں اپنا میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کلینک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔

مہمانِ خصوصی موجودہ صدر  اپنا  ڈاکٹر حمیرہ قمر تھیں، سیکرٹری  اپنا  فاؤنڈیشن پروفیسر جمیل اختر نے کہا کہ اس کلینک کے قیام کا بنیادی مقصد علاقے میں خواتین اور بچوں کو معیاری اور بروقت طبی سہولیات فراہم کرنا ہے ۔ دریں اثنا  اپنا  فاؤنڈیشن کے زیرِ اہتمام ایک عشائیے کا اہتمام بھی کیا گیاجس میں سابق صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر، صدر  اپنا  پروفیسر راؤ بابر، سیکرٹری پروفیسر جمیل اختر، وائس چانسلر راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمد عمر،چیئرمین خدمت فاؤنڈیشن پروفیسر حفیظ الرحمان، ڈاکٹر انوارالحق، ڈاکٹر عمران مجید و دیگرنے شرکت کی۔ 

 

