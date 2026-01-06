صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد: 4اشتہاریوں سمیت 14جرائم پیشہ افراد زیر حراست

  • اسلام آباد
1200گرام منشیات ، 6پستول اور ایک رائفل معہ ایمونیشن برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث چار اشتہا ریو ں سمیت14جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 1,200 گرام منشیات ، مختلف بو ر کے 6پستول اور ایک رائفل معہ ایمونیشن برآمد کرلی گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔ کارروائیاں تھانہ انڈسٹریل ایریا ،تھانہ سہالہ ،تھانہ ہمک ،تھانہ گولڑہ ،تھانہ سمبل ،تھانہ نون اور تھانہ کھنہ پولیس ٹیموں نے کیں ۔ اشتہا ر یوں کی گرفتار ی کے لئے چلائی جا نے والی خصوصی مہم کے دوران چار مجرموں کی گرفتار ی عمل میں لا ئی گئی۔ 

 

