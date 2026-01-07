صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک لاکھ 29 ہزار 436 گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگا دیئے گئے

  • اسلام آباد
ایک لاکھ 29 ہزار 436 گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگا دیئے گئے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی دارالحکومت میں گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگائے جانے کی مہم تیزی سے جاری ہے۔

ضلعی انتظامیہ حکام کے مطابق دارالحکومت میں قائم 16 پوائنٹس پر اب تک مجموعی طور پر ایک لاکھ انتیس ہزار چار سو چھتیس گاڑیوں کو ایم ٹیگ جاری کیا جا چکا ہے ۔ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہی دو ہزار نو سو بیاسی گاڑیوں کو ایم ٹیگ فراہم کیا گیا۔ ڈی جی ایکسائز عرفان میمن نے بتایا کہ رش کے پیش نظر تمام پوائنٹس پر اضافی عملہ تعینات کر دیا گیا ہے ۔ 15 جنوری کے بعد اسلام آباد میں داخلہ بند کر دیا جائیگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہسپتالوں میں ادویات کا مصنوعی بحران سنگین

مہنگائی روکنے کیلئے عملی اقدامات کا آغاز،پرائس کنٹرول ٹیمیں متحرک

کارڈیالوجی :5آپریشنز تھیٹرز فعال ،2قائم کرنے کی تیاری

زکریا یونیورسٹی میں مختلف شعبہ جات کے سربراہ مقرر

لودھراں میں شفاف حلقہ بندیاں پہلی ترجیح، محمد اشرف

تین خواتین ، نابالغ لڑکی اغواء،نشئی شوہر کا بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر