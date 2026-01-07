صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی مسائل کا واحد حل قانون کی حکمرانی ہے ،پاکستان فلاح پارٹی

  • اسلام آباد
ملکی مسائل کا واحد حل قانون کی حکمرانی ہے ،پاکستان فلاح پارٹی

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)پاکستان فلاح پارٹی کی صوبائی عاملہ کا اجلاس صدر چودھری ضمیر گجر کی صدارت میں ہوا ،صوبائی ذمہ داران وعاملہ اراکین پنجاب نے شرکت کی۔

 اعلامیہ میں کہا گیا کہ  ملکی مسائل کا واحد حل قانون کی  حکمرانی ہے۔ پارٹی نے ملک کی سیاسی آئینی صورتحال عوامی مسائل پر طویل غوروخوض کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے موجودہ گھمبیر حالات اور حکمرانوں کی عوامی مسائل سے چشم پوشی نے ہمیں اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم ملک و قوم کے مسائل پرخاموش نہیں ہو سکتے ، اجلاس میں ملکی بقا کا حل صرف اور صرف قانون کی حکمرانی میں قرار دیا گیا۔ سیاسی صورتحال اور عوامی مسائل کا بغور جائزہ لیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تاریخی کاٹن ایکسچینج بلڈنگ کی ملکیت کا تنازع،کے ایم سی کے حق میں حکم امتناع جاری

شاہ فیصل:سڑک کھدائی کے بعد تعمیر نہ کرنے کیخلاف درخواست

کچرا جلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنیکا فیصلہ

ڈپٹی میئر کاپریس کلب کا دورہ، نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد

کراچی میں کنٹینر شپ کی تعمیر اہم سنگ میل ہے ، وفاقی وزیر

سنی تحریک کا عوام کوبے روزگار الاؤنس دینے کا مطالبہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر