صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائداعظم یونیورسٹی میں ڈیجیٹل آفس مینجمنٹ سسٹم کا باقاعدہ آغاز

  • اسلام آباد
قائداعظم یونیورسٹی میں ڈیجیٹل آفس مینجمنٹ سسٹم کا باقاعدہ آغاز

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) قائداعظم یونیورسٹی نے ادارہ جاتی جدید کاری اور ڈیجیٹل گورننس کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے ڈیجیٹل آفس مینجمنٹ سسٹم ،ای آفس سسٹم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔

اس موقع پر فیکلٹی اور انتظامی عملے کیلئے تربیتی ورکشاپ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس اقدام کا آغاز اور افتتاح قائداعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر، پروفیسر ڈاکٹر نیاز اختر نے کیا۔ سسٹم کے نفاذ سے یونیورسٹی میں روایتی کاغذی دفتری نظام کو جدید، محفوظ، شفاف اور مؤثر ڈیجیٹل طریقۂ کار سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ نظام تعلیمی اور انتظامی دفاتر میں سرکاری امور کی انجام دہی کو تیز، منظم اور قابلِ اعتماد بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہسپتالوں میں ادویات کا مصنوعی بحران سنگین

مہنگائی روکنے کیلئے عملی اقدامات کا آغاز،پرائس کنٹرول ٹیمیں متحرک

کارڈیالوجی :5آپریشنز تھیٹرز فعال ،2قائم کرنے کی تیاری

زکریا یونیورسٹی میں مختلف شعبہ جات کے سربراہ مقرر

لودھراں میں شفاف حلقہ بندیاں پہلی ترجیح، محمد اشرف

تین خواتین ، نابالغ لڑکی اغواء،نشئی شوہر کا بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر