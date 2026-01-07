اسلام آباد ،3اشتہاریوں سمیت 14جرائم پیشہ افراد گرفتار
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث تین اشتہاریوں سمیت 14 جرائم پیشہ عناصر گرفتار،ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے۔
اس سلسلے میں رمنا، سمبل ، سنگجانی ، انڈسٹریل ایریا ، نون، کھنہ ، ہمک ، پھلگراں اور تھانہ شہزاد ٹاؤن پولیس نے 11ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں ہیروئن ،آئس، تین عددمختلف بو ر کے پستول اور دو عدد کلاشنکوف معہ ایمونیشن برآمد کرلیں، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جا نے والی خصوصی مہم کے دوران تین مجرمان کی گرفتار ی عمل میں لا ئی گئی۔