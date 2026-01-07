اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 12 افراد تھانے بند
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس کا تھانہ ترنول، تھانہ گولڑہ اور تھانہ بھارکہو کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران۔۔۔
195 افراد، 97 گھروں، چار دکانوں، 53 موٹرسائیکلوں اور 28 گاڑیوں کو چیک کیا گیا جبکہ 12 مشکوک افراد کو جانچ پڑتال کیلئے تھانہ منتقل کیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں، اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔