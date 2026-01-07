صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 12 افراد تھانے بند

اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 12 افراد تھانے بند

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس کا تھانہ ترنول، تھانہ گولڑہ اور تھانہ بھارکہو کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران۔۔۔

 195 افراد، 97 گھروں، چار دکانوں، 53 موٹرسائیکلوں اور 28 گاڑیوں کو چیک کیا گیا جبکہ 12 مشکوک افراد کو جانچ پڑتال کیلئے تھانہ منتقل کیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں، اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔

