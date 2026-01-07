محکمہ ہائر ایجوکیشن آزاد کشمیراوروفاقی وزارت تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ کے مابین معاہدہ
اسلام آباد(خصوصی نامہ نگار)محکمہ ہائر ایجوکیشن آزاد حکومت کشمیر اور وفاقی وزارت تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ کے مابین آزاد کشمیر میں۔۔۔
امتحانی نظام میں جدت شفافیت و بہتری، کیپسٹی بلڈنگ، جدید ٹیکنالوجی سے امتحانی نظام کو ہم آہنگ کرنے اور میرٹ کے فروغ کے حوالہ سے معاہدہ طے پا گیا۔ ایم او یو سائننگ کی تقریب وفاقی تعلیمی بورڈ اسلام آباد میں منعقد ہوئی جس میں سیکرٹری ہائرایجوکیشن آزادکشمیر تہذیب النساء اور وفاقی وزارت تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری آفتاب رشید نے دستخط کیے۔