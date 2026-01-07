صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ہائر ایجوکیشن آزاد کشمیراوروفاقی وزارت تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ کے مابین معاہدہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد(خصوصی نامہ نگار)محکمہ ہائر ایجوکیشن آزاد حکومت کشمیر اور وفاقی وزارت تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ کے مابین آزاد کشمیر میں۔۔۔

 امتحانی نظام میں جدت شفافیت و بہتری، کیپسٹی بلڈنگ، جدید ٹیکنالوجی سے امتحانی نظام کو ہم آہنگ کرنے اور میرٹ کے فروغ کے حوالہ سے معاہدہ طے پا گیا۔ ایم او یو سائننگ کی تقریب وفاقی تعلیمی بورڈ اسلام آباد میں منعقد ہوئی جس میں سیکرٹری ہائرایجوکیشن آزادکشمیر تہذیب النساء اور وفاقی وزارت تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری آفتاب رشید نے دستخط کیے۔ 

