صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری ‘واسا کا غیر قانونی کنکشزکو قانونی بنانے کیلئے 31جنوری کی مہلت

  • اسلام آباد
مری ‘واسا کا غیر قانونی کنکشزکو قانونی بنانے کیلئے 31جنوری کی مہلت

مقررہ تاریخ کے بعد ایک سال کا واجب الادا بل ،جرمانہ ادا کرنا ہوگا،واسا حکام

مری(نمائندہ دنیا) مری میں نیا قائم ہونے والا محکمہ واسا نے غیر قانونی پانی کے کنکشنز کو بغیر جرمانہ قانونی بنانے کیلئے صارفین کو 31 جنوری تک مہلت دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور سروس ڈیلیوری کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے ایک خصوصی عوامی مہم کا آغاز کر دیا ہے جس کے تحت شہر میں موجود تمام غیر قانونی پانی کے کنکشنز کو قانونی حیثیت دینے کا سنہری موقع فراہم کیا جا رہا ہے ، اعلامیہ کے مطابق مہم کے دوران صارفین پر کسی قسم کا جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی اضافی ٹیکس یا سرچارج وصول کیا جائے گا ، مقررہ تاریخ کے بعد غیر قانونی پانی کے کنکشنز کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی مقررہ تاریخ کے بعد غیر قانونی کنکشنز منقطع کر دیے جائیں گے اور واسا ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی جائے گی جبکہ صارفین کو گزشتہ ایک سال کا واجب الادا بل اور جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گورنر سلیم حید ر کی کھوکھر پیلس آمد مرحوم عرفان شفیع کے انتقال پر تعزیت

کرپشن کسی بھی سطح پر برداشت نہیں کی جائے گی:سی سی پی او

میو ہسپتال: ملازمین تنخواہوںسے محروم

ایل ڈی اے :کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کافیصلہ

جعلی دودھ کے 39نیٹ ورکس اور15ٹینکر پکڑے گئے

ہوائی فائرنگ کا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر