صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیفارم ،کتابیں مخصوص دکانوں سے خریدنے کاریکارڈ طلب

  • اسلام آباد
یونیفارم ،کتابیں مخصوص دکانوں سے خریدنے کاریکارڈ طلب

قائمہ کمیٹی تعلیم کا اجلاس ، نجی تعلیمی اداروں کی فیس،تنخواہیں ، دیگر ریکارڈ بھی مانگ لیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئر پر سن قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی تعلیم و تربیت نے پرائیویٹ پیرا کووفاقی دارالحکومت میں یونیفارم و کتابیں مخصوص دکانوں سے خریدنے سمیت نجی تعلیمی اداروں کی فیس اور دیگر ریکارڈ سمیت آ ئندہ اجلاس میں طلب کیا ہے ، کمیٹی ممبران نے این جی اوز کے تحت کام کرنے والے اساتذہ کی کم از کم تنخواہ کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے ۔

قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی تعلیم و تربیت کا اجلاس وفاقی نظامتِ تعلیمات میں ڈاکٹر شازیہ سومرو کی زیر صدارت ہوا۔ کمیٹی کی سابقہ سفارشات کی جامع رپورٹ اور ان پر عمل درآمد کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ پیش کی گئی۔اجلاس میں اردو یونیورسٹی کے ملازمین کی تنخواہوں کے مسائل بھی زیر بحث آئے ۔ پیرا کے حکام نے کمیٹی کو نجی سکولوں کی فیس اور قوانین سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ تعلیمی سیشن کے دوران فیس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ سکول دو وینڈرز کے انتخاب کے قواعد کے مطابق ہی یونیفارم اور کتابیں فراہم کرتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہسپتالوں میں ادویات کا مصنوعی بحران سنگین

مہنگائی روکنے کیلئے عملی اقدامات کا آغاز،پرائس کنٹرول ٹیمیں متحرک

کارڈیالوجی :5آپریشنز تھیٹرز فعال ،2قائم کرنے کی تیاری

زکریا یونیورسٹی میں مختلف شعبہ جات کے سربراہ مقرر

لودھراں میں شفاف حلقہ بندیاں پہلی ترجیح، محمد اشرف

تین خواتین ، نابالغ لڑکی اغواء،نشئی شوہر کا بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر