عوام کو معیاری، محفوظ،کم لاگت سفری سہولیات فراہم کی جائیں‘سیدال خان
پارلیمنٹ سول ایوی ایشن،پی آئی اے کی بہتری کیلئے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گیڈپٹی چیئرمین سینیٹ سے ڈی جی سول ایوی ایشن اتھارٹی کی ملاقات ،مسائل سے آگاہ کیا
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان سے ڈائریکٹر جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی، نادر شفیع ڈار نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ سول ایوی ایشن کے شعبے سے متعلق امور، درپیش چیلنجز اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ ڈی جی نے سول ایوی ایشن کے انتظامی، آپریشنل اور ترقیاتی پہلوؤں سے آگاہ کرتے ہوئے ادارے کی مجموعی کارکردگی، مسافروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور جاری اصلاحاتی اقدامات پر بریفنگ دی۔
ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے سول ایوی ایشن کے کردار کو قومی معیشت اور فضائی رابطوں کے فروغ کیلئے نہایت اہم قرار دیتے ہوئے ادارے کی مزید بہتری، شفافیت اور مسافروں کی سہولت کیلئے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے اس موقع پر پی آئی اے کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پارلیمنٹ سول ایوی ایشن اور قومی ایئر لائن کی بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی تاکہ عوام کو معیاری، محفوظ اور کم لاگت سفری سہولیات میسر آ سکیں۔