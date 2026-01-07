صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی بیت المال کی ای کچہری‘ شکایات کو فوری حل کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
ایم ڈی بیت المال کی ای کچہری‘ شکایات کو فوری حل کرنیکی ہدایت

ملک بھر سے لوگوں کی شکایات سنیں،شفافیت اور احتساب اولین ترجیح،سینیٹر شاہین خالد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایم ڈی پاکستان بیت المال سینیٹر کیپٹن شاہین خالد بٹ نے گزشتہ روز عوامی مسائل کے حل اور شفاف طرز حکمرانی کو یقینی بنانے کے مقصد سے ای کچہری کا انعقاد کیا۔ ای کچہری کے دوران ہر شکایت کو توجہ اور تحمل سے سنا اور بروقت ازالے کویقینی بنانے کیلئے متعلقہ افسران کوہدایات جاری کیں۔ اس موقع پر ملک کے تقریباً تمام صوبوں سے شہریوں نے شرکت کی اور اپنے مسائل اجاگر کیے۔ انہوں نے کہا کہ ای کچہریاں بالخصوص ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے شمولیت سے انتظامیہ اور عوام کے درمیان فاصلے کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ حکومت کے شفافیت اور احتساب کے عزم کو آگے بڑھانے کیلئے ای گورننس اور ڈیجیٹلازیشن کا ادارے میں فروغ سمیت بائیومیٹرک تصدیق شدہ ادائیگیاں اور دیگر اقدامات کو اجاگر کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر کاڈی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات کاجائز ہ

ایف ڈی اے ریونیو میں اضافہ کیلئے ہدایات جاری

ڈپٹی کمشنر ،ایڈمنسٹریٹر کابیوٹیفکیشن ،فوڈ سٹریٹ کے قیام کاجائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کی دفتراور دوتھانوں میں کھلی کچہریاں

ریونیواہداف میں سست روی ناقابل برداشت،ایم ڈی واسا

کاشتکار جڑی بوٹیوں کی بروقت تلفی پر توجہ دیں، اعجاز صالح

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر