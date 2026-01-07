موٹرویز‘ ریسٹ ایریاز میں بہتری کیلئے 15 دنوں میں رپورٹ طلب
وزیر مواصلات کا لاہور، اسلام آباد موٹروے ایم ٹو کا دورہ ،ریسٹ ایریاز کا معائنہ بھی کیا صارفین کو مقررہ نرخوں پر اشیائے خوردونوش کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے، علیم خان
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم نے این ایچ اے اور ایف ڈبلیو او کو موٹرویز کے ڈیٹابیس، حل طلب امور بالخصوص ریسٹ ایریاز میں بہتری لانے کیلئے 15دنوں میں مشترکہ رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے جس کی روشنی میں موٹرویز پر درپیش مسائل کے دیرپا حل کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ بات انہوں نے لاہور، اسلام آباد موٹروے ایم ٹو کے دورے کے موقع پر کی۔
وفاقی وزیر نے مختلف ریسٹ ایریاز سکھیکی، سیال، بھیرہ کا تفصیلی دورہ اور معائنہ، موٹروے ایم ٹو پر موجود سہولیات، ٹک شاپس، مساجد، واش رومز اور مجموعی انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر نے ٹوٹ پھوٹ اور خراب صورتحال کا سخت نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو فوری اور مؤثر اقدامات کی ہدایت جاری کی۔ صارفین کو مقررہ نرخوں پر اشیائے خوردونوش کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے این ایچ اے کو ریسٹ ایریاز کے لیے باقاعدہ اور پائیدار پلان مرتب کرنے کی ہدایت بھی کی۔