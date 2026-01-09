صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو رنجش ،پولیس اہلکار کی فائرنگ ،بچی سمیت 2 افراد زخمی

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبر نگار) تھانہ آراے بازار کے علاقے میں گھریلو رنجش کی بناء پر کانسٹیبل عدیل نے فائرنگ کر کے چھوٹی بچی سمیت دو افراد کو زخمی کر دیا، ایک خاتون معمولی زخمی ہیں،تاہم واقعہ کی تمام زاویوں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں،زخمیوں کو برائے علاج معالجہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ۔

