گھریلو رنجش ،پولیس اہلکار کی فائرنگ ،بچی سمیت 2 افراد زخمی
راولپنڈی (خبر نگار) تھانہ آراے بازار کے علاقے میں گھریلو رنجش کی بناء پر کانسٹیبل عدیل نے فائرنگ کر کے چھوٹی بچی سمیت دو افراد کو زخمی کر دیا، ایک خاتون معمولی زخمی ہیں،تاہم واقعہ کی تمام زاویوں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں،زخمیوں کو برائے علاج معالجہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ۔
