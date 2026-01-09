صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،14افراد،9موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،14افراد،9موٹر سائیکل تھانے بند

327افراد، 127گھرانوں 26دکانوں، 12گیسٹ ہاؤسز،13گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن،زونل ایس پیز کی سپرویژن میں آپریشن کیا گیا.سرچ آپریشن میں لیڈیز پولیس نے بھی حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران 327افراد ،127گھرانوں ,26دکانوں، 12 گیسٹ ہاؤسز کو چیک کیاگیا۔ 83موٹر سائیکلوں اور 30گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ جانچ پڑتال کے لیے 14مشکوک افراد اور 9 موٹر سائیکل کو تھانہ شفٹ کیا گیاآپریشن کا مقصد علاقہ میں جرائم کا سدباب کرنا ہے ۔ 

 

