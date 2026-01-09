اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،14افراد،9موٹر سائیکل تھانے بند
327افراد، 127گھرانوں 26دکانوں، 12گیسٹ ہاؤسز،13گاڑیوں کی چیکنگ
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن،زونل ایس پیز کی سپرویژن میں آپریشن کیا گیا.سرچ آپریشن میں لیڈیز پولیس نے بھی حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران 327افراد ،127گھرانوں ,26دکانوں، 12 گیسٹ ہاؤسز کو چیک کیاگیا۔ 83موٹر سائیکلوں اور 30گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ جانچ پڑتال کے لیے 14مشکوک افراد اور 9 موٹر سائیکل کو تھانہ شفٹ کیا گیاآپریشن کا مقصد علاقہ میں جرائم کا سدباب کرنا ہے ۔