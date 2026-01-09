صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ تعلیم پنجاب ، سات مختلف کیڈر کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ

  • اسلام آباد
آئی ٹی لیب انچارج، قاری ٹیچر، کلرک، کیشیئر، لیب اسسٹنٹ اور لیب اٹینڈنٹ شامل

راولپنڈی (خاورنوازراجہ )سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے سات مختلف کیڈر کی اپ گریڈیشن کرنے کا فیصلہ کیا گیاہے ، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز سے اساتذہ کی مطلوبہ تعداد طلب کرلی، ان میں آئی ٹی لیب انچارج، قاری ٹیچر، آفس کلرک، کیشیئر، فلم پروجیکشنسٹ، لیب اسسٹنٹ اور لیب اٹینڈنٹ شامل ہیں۔ آئی ٹی لیب انچارج اور قاری ٹیچر کی موجودہ اسکیل بی ایس-7 سے بی ایس-11، آفس کلرک کی بی ایس-9 سے بی ایس-11، کیشیئر کی بی ایس-13 سے بی ایس-15، فلم پروجیکشنسٹ کی بی ایس-8 سے بی ایس-16، لیب اسسٹنٹ کی بی ایس-5/7 سے بی ایس-7 جبکہ لیب اٹینڈنٹ کی بی ایس-1 سے بی ایس-7 میں اپ گریڈیشن کی تجویز دی گئی ہے ۔ 

 

