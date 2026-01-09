راولپنڈی ،3افراد گرفتار اسلحہ ،ایمونیشن برآمد
راولپنڈی( خبر نگار) صادق آباد پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر 08لیٹر شراب برآمد کی، سول لائنز پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر اسلحہ معہ ایمونیشن، چکلالہ پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔
