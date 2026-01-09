یاسین ملک کی آزاد ی کیلئے عوامی رابطہ مہم شروع
مشعال ملک کا بیٹی کے ہمراہ راجہ بازار کا دورہ ،تاجروں سے ملاقات کی
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) تہاڑ جیل میں پابند سلاسل حریت رہنما یاسین ملک کی آزادی کے حوالے سے عوامی رابطہ مہم شروع کردی ہے ، اس سلسلے میں مشعال ملک نے اپنی بیٹی کے ہمراہ راجہ بازار کا دورہ کیا۔ مشعال ملک نے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ یاسین ملک ساڑھے چھ سال سے تنہائی سیل میں قید ہیں، وکیل، اہلِ خانہ اور ملاقات کا حق نہیں دیا جا رہا، 28 جنوری کو یاسین ملک کو ممکنہ پھانسی کا خدشہ ہے ، میں صرف اپنے شوہر کے لیے نہیں، لاکھوں شہداء کے لیے نکلی ہوں۔ کشمیر کی تحریک سیاست نہیں، قربانی اور انسانیت کی تحریک ہے ، ہم تخت نہیں، تختہ چاہتے ہیں۔ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے ، پاکستانی قوم کشمیریوں کے لیے جواب دہ ہے ، ہم ووٹ یا اقتدار کے لیے نہیں نکلے ، کشمیری اور فلسطینی آج حق و باطل کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، مودی کے دور میں مقبوضہ کشمیر میں بدترین نسل کشی جاری ہے ، مساجد شہید کی جا رہی ہیں، مندروں کی تعمیر کی جا رہی ہے ۔ خاموشی ظلم کو طاقت دیتی ہے ، خوف کے بت توڑنا ہوں گے ۔