تجاوزات کیخلاف کارروائیاں ،پارک کی 320کنال اراضی واگزار
کارروائیوں میں جدید سیٹلائٹ جیو میپنگ اور ڈیجیٹل نقشہ جات کا استعمال کیا گیا سہولت کاری کے شبہ میں دو سی ڈی اے ، پولیس اہلکار کے خلاف انکوائری شروع
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )اسلام آباد کے اہم قدرتی ورثے نیشنل پارک کے تحفظ اور اسکی قدرتی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کیلئے چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر سیدپور کے علاقے میں غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنانے کیلئے وسیع پیمانے پر قبضہ مافیا کے خلاف انسدادِ تجاوزات کارروائیاں کامیابی کیساتھ مکمل کرلی گئی ہیں۔ ان کارروائیوں میں جدید سیٹلائٹ جیو میپنگ اور ڈیجیٹل نقشہ جات کا استعمال کرتے ہوئے نیشنل پارک کی اصل حدود کی نشاندہی کی گئی اور غیر قانونی تجاوزات کو ختم کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں سیٹلائٹ جیو میپنگ کی مدد سے نیشنل پارک کی اصل حد بندی، سرکاری اراضی اور تجاوز شدہ رقبے کی واضح نشاندہی کی گئی، 320 کنال قیمتی سرکاری اراضی کو غیرقانونی قبضے سے واگزار کروالیا گیا۔ اس ضمن میں غیر قانونی تجاوزات میں سہولت کاری کے شبہ میں دو سی ڈی اے اہلکاروں اور ایک پولیس اہلکار کے خلاف باقاعدہ انکوائری بھی شروع کردی گئی ہے ۔