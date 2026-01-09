صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
پنڈدادنخان،فائرنگ سے 22سالہ نوجوان قتل

کھیوڑہ(نمائندہ دنیا)پنڈدادنخان کے علاقہ جلالپورشریف کے قریب فائرنگ سے 22 سالہ نوجوان قتل، فائرنگ مبینہ طور پر والڈ لائف کے اہلکار نے کی ،جان بحق ہونے والے کی شناخت کلیم کے نام سے ہوئی ہے ،لاش جلالپور شریف آر ایچ سی پہنچا دی گی ،پولیس نے موقع پرپہنچ کر تحقیقات شروع کر دی۔

