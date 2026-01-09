پنڈدادنخان،فائرنگ سے 22سالہ نوجوان قتل
کھیوڑہ(نمائندہ دنیا)پنڈدادنخان کے علاقہ جلالپورشریف کے قریب فائرنگ سے 22 سالہ نوجوان قتل، فائرنگ مبینہ طور پر والڈ لائف کے اہلکار نے کی ،جان بحق ہونے والے کی شناخت کلیم کے نام سے ہوئی ہے ،لاش جلالپور شریف آر ایچ سی پہنچا دی گی ،پولیس نے موقع پرپہنچ کر تحقیقات شروع کر دی۔
