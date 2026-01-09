پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم کا باقاعدہ آغاز 15فروری سے کیا جائے گا
بلڈنگ پلانز کی منظوری بھی آن لائن ویب پورٹل کے ذریعے دی جائے گی،بریفنگ
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے کانفرنس روم میں اجلاس ہوا ،ریگولیٹرز اور ہاؤسنگ سکیموں کو الیکٹرانک رجسٹریشن، ڈیجیٹل منظوریوں، آن لائن پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم اور بلڈنگ پلانز کی آن لائن منظوری کے نظام کے ذریعے سہولیات فراہم کرنے پر غور کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے انور باران نے کی۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے نمائندے حافظ عبدالغفور نے مجوزہ ڈیجیٹل نظام پر بریفنگ دی، انہوں نے بتایا کہ ہاؤسنگ سکیموں کو ان کے متعلقہ ریگولیٹرز کے ذریعے ایک آن لائن ویب پورٹل پر آن بورڈ کیا جائے گا، جس کے لیے پروٹوٹائپس تیار کر لیے گئے ہیں۔ ہاؤسنگ سکیمیں پراپرٹی کی خرید و فروخت اور منتقلی کے لیے پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم استعمال کریں گی۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ بلڈنگ پلانز کی منظوری بھی آن لائن ویب پورٹل کے ذریعے دی جائے گی، جس سے شفافیت، احتساب اور بروقت فیصلوں کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم کا باقاعدہ آغاز 15 فروری سے کیا جائے گا، جس کے بعد دستی نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ ڈیجیٹل نظام کے نفاذ سے عام شہریوں کو آن لائن درخواستوں، منظوریوں اور این او سیز تک فوری رسائی حاصل ہو گی، مداخلت میں نمایاں کمی آئے گی، جبکہ پلاٹس کی مارکیٹنگ اور فروخت کے عمل میں بھی آسانی پیدا ہو گی۔