کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ ،42فیصد کام مکمل
جناح پارک انڈر پاس میں گائیڈ بیم ، پائلنگ ،ریٹیننگ وال کا 90فیصد کام مکمل تمام کام منظور شدہ انجینئرنگ معیار کے مطابق مکمل کیے جائیں گے ،کمشنر راولپنڈی
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک کو کچہری چوک ری ماڈلنگ اور تعمیراتی منصوبے پر پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ منصوبے کا مجموعی طور پر 42 فیصد تعمیراتی کام مکمل کیا جا چکا ہے ۔ افتخار جنجوعہ انڈر پاس میں گائیڈ بیم کا کام مکمل ہو چکا ہے ۔ کچہری چوک اور جناح پارک انڈر پاس میں گائیڈ بیم اور پائلنگ کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے ۔ اسی طرح ریٹیننگ وال کا 90 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے جبکہ باؤنڈری وال کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے ۔ منصوبہ مقررہ ٹائم لائن کے مطابق جاری ہے اور اس مئی 2026 میں مکمل کر لیا جائے گا۔کمشنر نے جاری تعمیراتی کام پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ کام کی رفتار کو برقرار رکھا جائے اور تمام مراحل کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور تمام کام منظور شدہ انجینئرنگ معیار کے مطابق مکمل کیے جائیں گے ۔ انہوں نے ٹریفک مینجمنٹ کے مؤثر انتظامات، عوامی سہولت اور شہریوں کو درپیش مشکلات میں کمی کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کیں۔