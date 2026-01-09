شیر علی شگری پی ٹی آئی میں شامل حسن شگری کی حمایت کا اعلان
شگر (نمائندہ دنیا )چیئرمین یوتھ مومنٹ مرہ پی شگر اور گلگت بلتستان اسمبلی کے امیدوار شیر علی شگری نے تحریکِ انصاف کے۔۔
امیدوار حسن شگری کے حق میں دستبرداری اختیار کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شیر علی شگری نے کہاکہ انہوں نے پاکستان تحریکِ انصاف کے نظریے سے متاثر ہو کر پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ تقریب سے پی ٹی آئی شگر کے صدر حسن شگری اور دیگر رہنماؤں وزیر نسیم، مبشر دیاں، محمد شگری ، شاہد راجپوت اور عبدل وہاب نے بھی خطاب کیا۔