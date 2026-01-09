صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریسکیو 1122 کوٹلی ستیاں ،1032 ایمرجنسی کالز پر فوری کارروائیاں

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 تحصیل کوٹلی ستیاں نے سال 2025 کے دوران عوامی خدمت، بروقت رسپانس اور۔۔۔

 پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی شاندار مثال قائم کرتے ہوئے مجموعی طور پر 1032 ایمرجنسی کالز پر فوری اور مؤثر کارروائیاں انجام دیں۔ رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 کوٹلی ستیاں نے مختلف نوعیت کی ایمرجنسیز میں عوام کو بروقت امداد فراہم کی جن میں 67 روڈ ٹریفک حادثات، 704 میڈیکل ایمرجنسیز، 39 آتشزدگی کے واقعات، ایک عمارت منہدم ہونے کا حادثہ، 7 جرائم سے متعلقہ ایمرجنسیز، 76 بلندی سے گرنے کے کیسز جبکہ 139 متفرق نوعیت کی ایمرجنسیز شامل ہیں۔ 

 

