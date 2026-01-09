کیپیٹل پولیس کالج ،21,548افسروں نے تربیت حاصل کی
ریکروٹ کورس، لوئر سکول، انٹرمیڈیٹ، پروبیشنر، اپر اور ایڈوانس کورسز کرائے جاتے ہیں
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) اسلام آباد پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیت، نظم و ضبط اور مؤثر کارکردگی کی بنیاد جامع اور معیاری تربیت پر ہے اور اس مقصد کے لیے کیپیٹل پولیس کالج اسلام آباد کلیدی ادارہ ہے ۔ آئی جی علی ناصر رضوی کے ویژن کے مطابق یہ کالج پولیس فورس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لئے سرگرم عمل ہے ، تربیتی ادارہ 1981ء میں قائم ہوا اور اکتوبر 2022ء میں اپ گریڈ ہو کر کیپیٹل پولیس کالج کا درجہ دیا گیا۔ کالج کا جامع تربیتی شیڈول ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر مرتب کیا جاتا ہے ، جس میں ریکروٹ کورس، لوئر سکول، انٹرمیڈیٹ، پروبیشنر، اپر اور ایڈوانس کورسز کے علاوہ مختصر دورانیے کے خصوصی کورسز بھی شامل ہیں۔ ان کورسز میں انسدادِ دہشت گردی، سائبر کرائم، انویسٹی گیشن، لیڈرشپ، ویپن ہینڈلنگ، ہیومن رائٹس اور بین الاقوامی قانون جیسے موضوعات شامل ہیں۔ مختلف کورسز کے ذریعے مجموعی طور پر 21,548 پولیس افسران نے تربیت حاصل کی ہے ۔ اس عرصے کے دوران 40 بیسک ریکروٹ کورسز میں 14,528 افسران، 23 لوئر اسکول کورسز میں 3,747 افسران، 14 انٹرمیڈیٹ کورسز میں 2,003 افسران، اور متعدد ایڈوانس اور انسدادِ دہشت گردی کورسز میں سیکڑوں افسران نے حصہ لیا۔ سال 2024-25 کے دوران 272 افسران نے مختلف کورسز مکمل کیے ، جبکہ سال 2025ء میں مزید 82 افسران نے خصوصی تربیتی کورسز میں حصہ لیا۔