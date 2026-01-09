راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی یونین کونسل 110لودھراں میں آگاہی مہم
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کمیونیکیشن ٹیم شہری اور دیہی علاقوں میں صفائی، ماحولیاتی تحفظ اور ۔ ۔
عوامی آگاہی کے فروغ کے لیے بھرپور طریقے سے سرگرم ہے ۔ یونین کونسل 110 لودھراں میں کمیونیکیشن ٹیم نے مارکیٹ اور ڈور ٹو ڈور مہم کے دوران شہریوں اور دیہی علاقوں کے مکینوں کو زیرو ویسٹ آپریشن کے تحت صفائی اور ماحولیاتی تحفظ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔مہم کے دوران ٹیم نے نہ صرف شہریوں کو سموگ کے خاتمے کے لیے فصلوں کی باقیات اور کوڑا کرکٹ جلانے سے منع کیا بلکہ انہیں قانونی ذمہ داریوں، ممکنہ جرمانوں اور ماحول دوست رویہ اپنانے کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا۔