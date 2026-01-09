صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر کو خوبصور ت بنانے کے لئے پی ایچ اے کے اقدامات جاری

  • اسلام آباد
شہر کو خوبصور ت بنانے کے لئے پی ایچ اے کے اقدامات جاری

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)ہارٹیکلچر ایجنسی کی جانب سے ایم ڈی ہارٹیکلچر ایجنسی کی ہدایات کے مطابق شہر بھر کے پارکس کو ۔۔

خوبصورت بنانے اور ان میں لگے پھول پودوں کی نگہداشت کے اقدامات جاری ہیں،شہریوں کو بہترین تفریحی و حفاظتی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایچ اے راولپنڈی کوشاں ہے ، سراجیہ سیکٹر میں پارکوں کی سجاوٹ اور خوبصورتی کو بڑھانے کے حوالے سے اقدامات اور پودوں پھولوں کو سردی سے بچانے کے لئے انتظامات کئے گئے ہیں ۔ایم ڈی پی ایچ اے کا کہنا ہے کہ شہریوں کو صحت مند ماحول کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔

 

