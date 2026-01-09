صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلمیٰ بٹ کا ایگریکلچر پروڈکشن مارکیٹ راولپنڈی کی مجوزہ سائٹس کا دورہ

  • اسلام آباد
سلمیٰ بٹ کا ایگریکلچر پروڈکشن مارکیٹ راولپنڈی کی مجوزہ سائٹس کا دورہ

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمیٰ بٹ نے ایگریکلچر پروڈکشن مارکیٹ راولپنڈی کی مجوزہ ،بانٹھ موڑ اور چک بیلی خان کے۔۔۔

 قریب ماڈل منڈی کے لیے مجوزہ سائٹس کا دورہ کیا۔ معاون خصوصی کو متعلقہ حکام کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ماڈل منڈی کے لیے 7 سو کنال سے زیادہ رقبہ مختص کیا جائے گا ،معاون خصوصی نے مجوزہ سائٹ بارے تفصیلی پلان طلب کر لیا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ راولپنڈی اور گرد و نواح میں رنگ روڈ منصوبہ کی تکمیل سے مقامی سطح پر انقلاب آئے گا۔ 

 

