صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

38ڈویژنز میں ای آفس کا 100فیصد نفاذ ہو چکا ،شزا فاطمہ

  • اسلام آباد
38ڈویژنز میں ای آفس کا 100فیصد نفاذ ہو چکا ،شزا فاطمہ

وفاقی وزیر آئی ٹی نے سول سروسز اکیڈمی میں مصنوعی ذہانت ماڈیول کا افتتاح کر دیا

اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) وفاقی وزیر برائے آئی ٹی و ٹیلی کام شزا فاطمہ خواجہ نے سول سروسز اکیڈمی میں مصنوعی ذہانت (اے آئی) ماڈیول کا افتتاح کیا ہے ۔ اس موقع پر انہوں نے سپیشل سی ایس ایس بیچ سے خطاب کیا جس میں بلوچستان سے 52، سندھ سے 46 اور وفاقی وزیر کی حوصلہ افزائی پر سندھ سے مزید 10 پروبیشنری افسران شامل تھے ۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی حکومت کے 39 میں سے 38 ڈویژنز میں ای آفس کا 100 فیصد نفاذ ہو چکا ہے ، جس سے فائلوں کی پراسیسنگ کا وقت 2530 دن سے کم ہو کر صرف چار دن رہ گیا ہے ۔ وفاقی وزیر نے افسران کو وزیراعظم کے ڈیجیٹل نیشن وژن اور ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ سے آگاہ کیا جس نے ڈیجیٹل اکانومی، ڈیجیٹل سوسائٹی اور ڈیجیٹل گورننس کے تین ستونوں پر پاکستان کی ڈیجیٹل ٹرانسفرمیشن کی قانونی بنیاد فراہم کی ہے ۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ محض ایک ٹیکنالوجی دستاویز نہیں بلکہ گورننس اصلاحاتی فریم ورک ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر کا100 دن میں ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا ہدف

کراچی بندرگاہ پر پہلے فیری ٹرمینل کا افتتاح کر دیا گیا

پیپلز پارٹی کام کرنے کے لئے تیار نہیں،منعم ظفر خان

قوانین کی خلاف ورزی پرگاڑیاں ضبط، مقدمات اندراج کا فیصلہ

سرنڈر کرنے والے ڈاکو عدالتوں سے ریلیف لے سکتے ہیں،آئی جی

کراچی بار کے انتخابات میں التوا سے متعلق دائر درخواست مسترد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ