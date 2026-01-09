38ڈویژنز میں ای آفس کا 100فیصد نفاذ ہو چکا ،شزا فاطمہ
وفاقی وزیر آئی ٹی نے سول سروسز اکیڈمی میں مصنوعی ذہانت ماڈیول کا افتتاح کر دیا
اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) وفاقی وزیر برائے آئی ٹی و ٹیلی کام شزا فاطمہ خواجہ نے سول سروسز اکیڈمی میں مصنوعی ذہانت (اے آئی) ماڈیول کا افتتاح کیا ہے ۔ اس موقع پر انہوں نے سپیشل سی ایس ایس بیچ سے خطاب کیا جس میں بلوچستان سے 52، سندھ سے 46 اور وفاقی وزیر کی حوصلہ افزائی پر سندھ سے مزید 10 پروبیشنری افسران شامل تھے ۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی حکومت کے 39 میں سے 38 ڈویژنز میں ای آفس کا 100 فیصد نفاذ ہو چکا ہے ، جس سے فائلوں کی پراسیسنگ کا وقت 2530 دن سے کم ہو کر صرف چار دن رہ گیا ہے ۔ وفاقی وزیر نے افسران کو وزیراعظم کے ڈیجیٹل نیشن وژن اور ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ سے آگاہ کیا جس نے ڈیجیٹل اکانومی، ڈیجیٹل سوسائٹی اور ڈیجیٹل گورننس کے تین ستونوں پر پاکستان کی ڈیجیٹل ٹرانسفرمیشن کی قانونی بنیاد فراہم کی ہے ۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ محض ایک ٹیکنالوجی دستاویز نہیں بلکہ گورننس اصلاحاتی فریم ورک ہے ۔