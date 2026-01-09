ہر شہری کو بروقت ،بلا امتیاز انصاف فراہم کیا جائے گا ،آئی جی
شہریوں کی سہولت کے لئے تمام دفاتر اور تھانہ جات 24گھنٹے کھلے رہیں گے
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیر صدارت سنٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا، آئی جی کی زیر کمان عوام کی خدمت کے لئے پر عزم ہے ۔اس سلسلہ میں اسلام آباد پولیس نے سال 2026 کو پبلک سروس ڈیلیوری کا سال قرار دے دیا،اس موقع پر آئی جی نے کہا کہ اب ہر شہری کو بروقت اور بلا امتیاز انصاف فراہم کیا جائے گا ،اسلام آباد پولیس باعزت اور مہذب رویہ، شفاف نظام اور جدید پولیسنگ کے ذریعے عوام کا اعتماد مزید مضبوط کرے گی۔ شہریوں کی سہولت کے لئے اسلام آباد پولیس کے تمام دفاتر اور تھانہ جات 24 گھنٹے کھلے رہیں گے ۔ہر شکایت اور ہر درخواست پر میرٹ کی بنیاد پر شفاف انکوائری اور تفتیش یقینی بنائی جائے گی۔