ہر شہری کو بروقت ،بلا امتیاز انصاف فراہم کیا جائے گا ،آئی جی

  • اسلام آباد
ہر شہری کو بروقت ،بلا امتیاز انصاف فراہم کیا جائے گا ،آئی جی

شہریوں کی سہولت کے لئے تمام دفاتر اور تھانہ جات 24گھنٹے کھلے رہیں گے

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیر صدارت سنٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا، آئی جی کی زیر کمان عوام کی خدمت کے لئے پر عزم ہے ۔اس سلسلہ میں اسلام آباد پولیس نے سال 2026 کو پبلک سروس ڈیلیوری کا سال قرار دے دیا،اس موقع پر آئی جی نے کہا کہ اب ہر شہری کو بروقت اور بلا امتیاز انصاف فراہم کیا جائے گا ،اسلام آباد پولیس باعزت اور مہذب رویہ، شفاف نظام اور جدید پولیسنگ کے ذریعے عوام کا اعتماد مزید مضبوط کرے گی۔ شہریوں کی سہولت کے لئے اسلام آباد پولیس کے تمام دفاتر اور تھانہ جات 24 گھنٹے کھلے رہیں گے ۔ہر شکایت اور ہر درخواست پر میرٹ کی بنیاد پر شفاف انکوائری اور تفتیش یقینی بنائی جائے گی۔ 

 

