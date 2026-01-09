وزیر مواصلات کا اسلام آباد ،مری ایکسپریس وے کا معائنہ
باقی ماندہ کاموں کی تکمیل کے لیے متعلقہ اداروں کو ایک ہفتے کی حتمی مہلت
اسلام آباد (نیوز رپورٹر )وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم نے اسلام آباد،مری ایکسپریس وے کا معائنہ کیا،تزئین و آرائش، توسیعی اور دیگرکاموں کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر نے ہدایت کی کہ مری اسلام آباد ایکسپریس وے کے دونوں اطراف ریسٹ ایریاز میں مساجد بھی تعمیر ہوں گی جن میں خواتین کے لئے نماز کا علیحدہ انتظام ہوگا۔ وفاقی وزیر کو بریفنگ دی گئی کہ ایکسپریس وے پر تمام اہم کام مکمل کر لیے گئے ہیں اور یہ منصوبہ افتتاح کے لیے تیار ہے جس کا افتتاح وزیرِ اعظم جلد کریں گے ۔ وفاقی وزیر نے مری ایکسپریس وے کے ریسٹ ایریاز میں دی جانے والی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اپنی نگرانی میں مساجد کے توسیعی، وضو خانوں اور دیگر تعمیرات کی نشاندہی بھی کروائی۔ مری ایکسپریس وے پر باقی ماندہ کاموں کی تکمیل کے لیے متعلقہ اداروں کو ایک ہفتے کی حتمی مہلت دیتے ہوئے ہدایت کی کہ معیار اور دیرپا تعمیر کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے ) نے منصوبے میں اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا ہے جبکہ بہترین لائٹنگ، گرین ایریاز، سروس روڈز اور دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے ۔