کلینیکل ٹرائل،ڈریپ بایو سٹڈی رولز میں ترامیم کر رہے ،وزیر صحت

  • اسلام آباد
کلینیکل ٹرائل،ڈریپ بایو سٹڈی رولز میں ترامیم کر رہے ،وزیر صحت

درخواستوں کو آن لائن کرنے کے لیے جدید ڈیجیٹل سسٹم کے نفاذ پر کام جاری

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر برائے صحت مصطفی کمال کی صدارت میں پاکستان میں کلینیکل ٹرائل سیکٹر کے فروغ سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا، چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈریپ چیف ایگزیکٹو آفیسر قومی ادارہ صحت ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈائریکٹر کلینیکل ٹرائل یونٹ بابر سعید شریک ہوئے ، مصطفی کمال نے کہا کہ پاکستان آئندہ دنوں میں کلینیکل ٹرائلز کا علاقائی حب بننے جا رہا ہے ، اس مقصد کے حصول کے لیے ڈریپ بایو سٹڈی رولز میں ضروری ترامیم کی جا رہی ہے ،تاکہ بین الاقوامی معیار کے مطابق شفاف، مؤثر اور تیز تر نظام قائم کیا جا سکے ،کلینیکل ٹرائلز کے فروغ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں، تمام درخواستوں کو آن لائن کرنے کے لیے جدید ڈیجیٹل سسٹم کے نفاذ پر تیزی سے کام جاری ہے ، پاکستان میں کلینیکل ٹرائلز کے فروغ کے لیے ایک قومی سمٹ کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں ملکی و بین الاقوامی ماہرین، ادارے اور اسٹیک ہولڈرز شرکت کریں گے ،حکومت پاکستان نئی ٹیکنالوجیز اور جدید ادویات کو مارکیٹ میں متعارف کرانے کے لیے تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرے گی ۔

 

