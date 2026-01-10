صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتقامی کارروائیاں بند نہ ہوئیں تو احتجاج ، نیشنل الائنس پرائیویٹ سکولز

  • اسلام آباد
انتقامی کارروائیاں بند نہ ہوئیں تو احتجاج ، نیشنل الائنس پرائیویٹ سکولز

60 فیصد سے زائد تعلیمی بوجھ نجی تعلیمی ادارے اٹھا رہے ،نشانہ بنانا درست نہیں

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) نیشنل الائنس آف پرائیویٹ سکولز نے کہا ہے کہ ملک میں 60 فیصد سے زائد تعلیمی بوجھ نجی تعلیمی ادارے اٹھا رہے ہیں، حکومت کی جانب سے زبر دستی تعلیمی اداروں کو بند کرانے کے خلاف جلد ہنگامی اجلاس بلا کر آ ئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ الائنس کا اجلاس گزشتہ روز ہوا جس میں نجی تعلیمی شعبے کو درپیش سنگین مسائل، بالخصوص حکومت کی جانب سے حالیہ اقدامات پر غور کیاگیا، حکام کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں نجی تعلیمی اداروں کو ایک منظم منصوبے کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے ، جو نہ صرف لاکھوں اساتذہ اور ملازمین کے روزگار پر حملہ ہے بلکہ کروڑوں بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ کے مترادف ہے ۔ الائنس نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر فوری طور پر جابرانہ فیصلے واپس نہ لیے گئے ، سندھ کے طرز پر مسائل حل ، نجی اداروں کو ہراساں کرنا بند نہ کیا گیا تو تنظیم ملک گیر احتجاج، سکول ہڑتال اور سخت عوامی تحریک شروع کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

256سرکاری سکول سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ شروع

ویمن یونیورسٹی میں منشیات کے خلاف آگاہی واک کا انعقاد

وکلاء بارالیکشن میں شفافیت یقینی بنائیں گے ، بہرام خضر اعوان

خانیوال میں پیرا انفورسمنٹ سٹیشنز، پولیو مہم کی تیاری

کوٹ ادو میں ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنیکی ہدایت

ہائی وے پٹرول کا ریزنگ ڈے نقد انعامات،تعریفی اسناد تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن