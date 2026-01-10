صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

6پتنگ سپلائر گرفتار ،221 پتنگیں ، 16ڈوریں برآمد

  • اسلام آباد
راولپنڈی(خبر نگار)نیو ٹاؤن پولیس نے دو افراد کو حراست میں لے کر 85پتنگیں اور2 ڈور یں ،صدر بیرونی پولیس نے دو افراد سے 80پتنگیں اور 2ڈوریں ،صدرواہ پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر 51پتنگیں اور 6ڈوریں ،ریس کورس پولیس نے ایک شخص 5پتنگیں 6ڈوریں اور پتنگیں بنانے کا سامان برآمد کیا ۔مقدمات درج کر لئے گئے ۔

