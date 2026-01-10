شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ،ایس ایس پی آپریشنز
اشتہاری مجرمان ،جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف ٹا رگٹیڈ آپر یشنز کی ہدایت
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز کی زیر صدارت اسلام آباد میں کرائم کی صورتحال پر اجلاس ہوا، ایس پی رورل ، سرکل ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی، ایس ایس پی آپریشنز نے تمام افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا،انہوں نے تمام افسران کو زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد یکسوکرنے کی ہدایات جاری کیں،انہوں نے تمام افسران کو مزید ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ جرائم کے انسداد کے لئے تما م تر وسائل بر وے کار لا تے ہو ئے قتل اور اقدام قتل میں ملوث ملزمان گرفتار کئے جائیں، اشتہاری مجرمان اور متحرک جرائم پیشہ گروہوں کے ممبران کے خلاف ٹا رگٹیڈ آپر یشنز کئے جائیں،غیرقانونی اسلحہ،منشیات فروشوں اور قبضہ مافیا کیخلاف بھرپور کاروائیاں عمل میں لائی جائیں، فرائض کی ادائیگی میں کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی،شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے ۔