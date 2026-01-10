صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اولیاء کرام کے مراکز فروغ اسلام میں اہم کردار ادا کر رہے ،پرویز اشرف

  • اسلام آباد
کلیام اعوان ( نمائندہ دنیا) اولیاء کرام کے مراکز ہدایت و فروغ اسلام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ،اولیاء کرام کے مراکز سے امن بھائی چارے رواداری کا پیغام ملک کے ہر کونے میں پہنچ رہا ہے کلیام اعوان کو جدید بنانے ۔۔۔

 و ز ائرین کی آمدورفت کو آسان بنانے کے لئے ماسٹر پلان سامنے لائیں گے ، ان خیالا کا اظہار سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف حضرت خواجہ فضل شاہ کلیامی کے سالانہ عرس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔ تصوف و بندگی میں بابا فضل شاہ کا بلند مقام ہے ۔

 

 

 

 

