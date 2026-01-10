صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی و موٹر سائیکل چوری میں ملوث گینگز کے 4افراد گرفتار

  • اسلام آباد
ڈکیتی و موٹر سائیکل چوری میں ملوث گینگز کے 4افراد گرفتار

راولپنڈی (خبر نگار) راولپنڈی پولیس نے ڈکیتی و موٹر سائیکل چوری اور دیگر چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگز کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے تین گینگز کے 4افراد کو گرفتار کرلیا،زیر حراست گینگز سے مسروقہ و چھینے گئے 8 موٹر سائیکل، موبائل فون اور موبائل فونز کی فروخت سے ۔۔۔

حاصل ہونے والی و دیگر رقم 37 ہزار روپے برآمد،رتہ امرال پولیس نے دو رکنی گینگ کو گرفتار کرکے مسروقہ و چھینے گئے 4 موٹر سائیکل اور رقم 5 ہزار روپے برآمد کی۔،نیو ٹاؤن پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر کے مسروقہ موبائل فون اورموبائل فونز کی فروخت سے حاصل رقم 32 ہزار روپے برآمد کیے ،چکری پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کرکے 4 مسروقہ موٹرسائیکل برآمد کیے ۔

 

 

