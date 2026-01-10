صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان یونیورسٹی کے شعبۂ قانون کے طلبہ کا پارلیمنٹ ہائوس کا دورہ

  • اسلام آباد
بلوچستان یونیورسٹی کے شعبۂ قانون کے طلبہ کا پارلیمنٹ ہائوس کا دورہ

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ) تربت میں واقع بلوچستان یونیورسٹی کے شعبۂ قانون کے 20رکنی طلبا کے وفد نے فیکلٹی ممبران کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس کا مطالعاتی دورہ کیا۔سینیٹر جان محمد بلیدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کسی بھی ملک کا قیمتی سرمایہ اور روشن مستقبل کی ضامن ہوتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر طلبا یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں تو وہ ملک و قوم کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ۔۔۔

پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔، ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوان اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کو قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے بروئے کار لائیں۔ انہوں نے وفد کو پارلیمنٹ ہاؤس، بالخصوص ایوانِ بالا (سینیٹ) کے کردار، قانون سازی کے عمل، سینیٹ کی قائمہ کمیٹیوں کے دائرۂ کار اور کام کے طریقۂ کار کے بارے میں تفصیلی آگاہی فراہم کی۔ 

 

 

