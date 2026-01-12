جھگڑے پربڑے بیٹے کی فائرنگ ،چھوٹے کوبچاتے ماں جاں بحق
32سالہ عمران فرار،ملزم کی گرفتاری کیلئے چھاپے ،واقعہ علاقہ ہرنال میں پیش آیا
راولپنڈی (دنیا نیوز)بیٹوں کے درمیان جھگڑے کے دوران ماں گولی لگنے سے جاں بحق ہوگئی،افسوسناک واقعہ تھانہ مندرہ کے علاقے ہرنال میں پیش آیا، چھوٹے بیٹے کو بچاتے ہوئے ماں بڑے بیٹے کی چلائی گئی گولی لگنے سے موقع پر دم توڑ گئی،ملزم عمران موقع سے فرار ہوگیا، پولیس کے مطابق 32 سالہ عمران نے لڑائی جھگڑے کے دوران چھوٹے بھائی پر پستول تان لیا تھا، ماں بچانے آئی تو نشانہ بن گئی،پولیس کی جانب سے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ،جس کے بعد مزید تحقیقات کی جائیں گی۔