صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھگڑے پربڑے بیٹے کی فائرنگ ،چھوٹے کوبچاتے ماں جاں بحق

  • اسلام آباد
جھگڑے پربڑے بیٹے کی فائرنگ ،چھوٹے کوبچاتے ماں جاں بحق

32سالہ عمران فرار،ملزم کی گرفتاری کیلئے چھاپے ،واقعہ علاقہ ہرنال میں پیش آیا

راولپنڈی (دنیا نیوز)بیٹوں کے درمیان جھگڑے کے دوران ماں گولی لگنے سے جاں بحق ہوگئی،افسوسناک واقعہ تھانہ مندرہ کے علاقے ہرنال میں پیش آیا، چھوٹے بیٹے کو بچاتے ہوئے ماں بڑے بیٹے کی چلائی گئی گولی لگنے سے موقع پر دم توڑ گئی،ملزم عمران موقع سے فرار ہوگیا، پولیس کے مطابق 32 سالہ عمران نے لڑائی جھگڑے کے دوران چھوٹے بھائی پر پستول تان لیا تھا، ماں بچانے آئی تو نشانہ بن گئی،پولیس کی جانب سے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ،جس کے بعد مزید تحقیقات کی جائیں گی۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چکن کے نرخ بے قابو، ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی

کمشنر فیصل آباد کا نوٹس، عوامی مقامات پر تمباکو نوشی، کھلے عام سگریٹ بیچنے کیخلاف کارروائی کا حکم

3روزہ جشنِ جون ایلیا اختتام پذیر، ادب و محبت کی گونج

ڈپٹی کمشنر کاتحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال تاندلیانوالہ کا دورہ

جی سی یو میں انٹرپرینیورشپ ایکسپو، کاروباری آئیڈیاز کی نمائش

فیسکو ٹریننگ سنٹرمیں یو ٹی ایس پروموشن کلاس کی اختتامی تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ