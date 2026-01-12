صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،4 افراد گرفتار ،19 لٹر سے زائد شراب ،اسلحہ برآمد

  • اسلام آباد
راولپنڈی ،4 افراد گرفتار ،19 لٹر سے زائد شراب ،اسلحہ برآمد

راولپنڈی(خبر نگار) وارث خان پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 10لٹر شراب ، نیوٹاؤن پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 9لٹر شراب ، آراے بازار پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 1بوتل شراب۔۔۔

وارث خان پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 10لٹر شراب ، نیوٹاؤن پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 9لٹر شراب ، آراے بازار پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 1بوتل شراب ،چکلالہ پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر اسلحہ معہ ایمونیش برآمد کرکے الگ الگ مقدمات درج کرلیے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی کا م سست،ٹریفک نظام درہم برہم

کباڑ خانوں کی رجسٹریشن،پولیس کا قانون سازی کیلئے ڈرافٹ سرخ فیتے کی نذر

اولڈ سٹی ایریا:70کروڑ سے زائد کے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد

دل کے امراض ،ڈپریشن اور خودکشی کی شرح میں خوفناک اضافہ

سال 2025:رینجرز کے598انسداد دہشتگردی آپریشنز،126دہشتگرد گرفتار

کچرا جلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ