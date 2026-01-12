راولپنڈی ،4 افراد گرفتار ،19 لٹر سے زائد شراب ،اسلحہ برآمد
وارث خان پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 10لٹر شراب ، نیوٹاؤن پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 9لٹر شراب ، آراے بازار پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 1بوتل شراب ،چکلالہ پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر اسلحہ معہ ایمونیش برآمد کرکے الگ الگ مقدمات درج کرلیے۔