راولپنڈی ،ملزموں کی پولیس پر فائرنگ ،ایک زخمی ملزم گرفتار
پولیس نے موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی ملزم ڈکیتی،موٹر سائیکل ،چوری ،دھوکہ دہی کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہے
راولپنڈی( خبر نگار) نیوٹاؤن کے علاقہ میں رات گئے 2 ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کردی، فائرنگ کے دوران ایک زخمی ملزم کو گرفتارکرلیاجبکہ ایک فرار،زیرحراست ملزم سے کچھ روز قبل چوری ہونے والا موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمدہوا،زخمی حالت میں گرفتار ملزم کی شناخت محمد یسین کے نام سے ہوئی، گرفتار ملزم قبل ازیں ڈکیتی،موٹر سائیکل و دیگر چوری،ضرر،دھوکہ دہی کے مقدمات میں ملوث اور پولیس کو مطلوب ہے ، پولیس نے موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی،فائرنگ کے دوران 1 فائرکانسٹیبل مصور عباس کو بھی لگا جو بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہے ، زخمی ملزم کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ۔