اسلام آباد کے 9تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

  • اسلام آباد
آصف خان بنی گالہ ،سلیم رضا سیکرٹر یٹ ،حاکم علی سبزی منڈی ،محمد یوسف بھارہ کہو تعینات ندیم طاہر ، عمران انصاری ، اشتیاق شاہ ، اختر زمان ،منصبدار ،شاہد زمان کا تبادلہ 15 کر دیا گیا

اسلام آباد،بھارہ کہو (اے پی پی،نمائندہ دنیا) اسلام آباد پولیس نے پولیسنگ کے نظام کو بہتر بنانے اور جرائم پر قابو پانے کے لیے 9 تھانوں کے ایس ایچ اوز کے تبادلے کر دیئے ہیں۔پولیس ترجمان کے مطابق نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ اوز میں انسپکٹر آصف خان بنی گالہ، انسپکٹر سلیم رضا سیکرٹریٹ،ایس آئی محمد کمال ترنول،ایس آئی حاکم علی سبزی منڈی،ایس آئی محمد یوسف بھارہ کہو اور ایس آئی نوازش علی کو ایس ایچ او آبپارہ تعینات کیا گیا ہے ۔ ریسکیو 15 ٹرانسفر کئے گئے سابق ایس ایچ اوز میں بنی گالہ سے ایم ندیم طاہر ،تھانہ سیکرٹریٹ سے عمران انصاری ، ترنول سے ایس آئی اشتیاق شاہ ، تھانہ آئی 9 سے ایس آئی شاہد زمان ، آبپارہ سے ایس آئی عاصم غفار، سبزی منڈی سے ایس آئی حبیب اﷲ ، تھانہ بھارہ کہو سے ایس آئی اختر زمان اور تھانہ نیلور سے ایس آئی منصبدار شامل ہیں۔ انسپکٹر عامر عباس کو پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرزجبکہ ایس آئی تنویر حسین کو ریسکیو 15 (DIB) اور ایس آئی عمران منیر کو پی ایس کراچی کمپنی ٹرانسفر کیا گیا ہے ۔ بھارہ کہو کے ایس ایچ او کو ناقص کارکردگی پر تبدیل گیا۔ نئے ایس ایچ او تنویر حسین  نے ذمہ داری سنبھال لی۔ 

 

 

