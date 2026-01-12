2025 :معاشی ،سفارتی اور دیگر کامیابیوں کاسال رہا ،فرح ناز اکبر
اسلام آباد(این این آئی)پاکستان مسلم لیگ(ن) شعبہ خواتین اسلام آباد کی صدرو رکن قومی اسمبلی ووفاقی پارلیمانی سیکرٹری تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ وقومی ورثہ فرح ناز اکبر نے کہاہے کہ۔۔۔
2025ء پاکستان کی معاشی اور سفارتی کامیابیوں کا سال رہا، ہماری مسلح افواج نے بھارت کے خلاف معرکہ حق میں بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر پاکستان کومعاشی اور سفارتی دونوں سطح پر کامیابیوں سے ہمکنار کیا،معرکہ حق میں کامیابی کا عالمی سطح پر بھی اعتراف کیاگیا اوردنیا سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے پاکستان کی کامیابیوں کی تعریف کررہی ہے ۔