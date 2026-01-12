صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2025 :معاشی ،سفارتی اور دیگر کامیابیوں کاسال رہا ،فرح ناز اکبر

  • اسلام آباد
اسلام آباد(این این آئی)پاکستان مسلم لیگ(ن) شعبہ خواتین اسلام آباد کی صدرو رکن قومی اسمبلی ووفاقی پارلیمانی سیکرٹری تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ وقومی ورثہ فرح ناز اکبر نے کہاہے کہ۔۔۔

 2025ء پاکستان کی معاشی اور سفارتی کامیابیوں کا سال رہا، ہماری مسلح افواج نے بھارت کے خلاف معرکہ حق میں بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر پاکستان کومعاشی اور سفارتی دونوں سطح پر کامیابیوں سے ہمکنار کیا،معرکہ حق میں کامیابی کا عالمی سطح پر بھی اعتراف کیاگیا اوردنیا سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے پاکستان کی کامیابیوں کی تعریف کررہی ہے ۔ 

 

کراچی

ترقیاتی کا م سست،ٹریفک نظام درہم برہم

کباڑ خانوں کی رجسٹریشن،پولیس کا قانون سازی کیلئے ڈرافٹ سرخ فیتے کی نذر

اولڈ سٹی ایریا:70کروڑ سے زائد کے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد

دل کے امراض ،ڈپریشن اور خودکشی کی شرح میں خوفناک اضافہ

سال 2025:رینجرز کے598انسداد دہشتگردی آپریشنز،126دہشتگرد گرفتار

کچرا جلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت

