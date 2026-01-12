صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
پیپلز پارٹی ہمیشہ تاجروں کے ساتھ کھڑی ہے ،خالد نواز

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر ملک خالد نواز بوبی نے انجمن تاجران اصغر مال تا بنی کے بلا مقابلہ منتخب ہونے والے عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 تاجر ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ،پیپلز پارٹی ہمیشہ تاجروں کے ساتھ کھڑی ہے امید ہے کہ نو منتخب ممبران ووٹر کے اعتماد پر پورا اترنے اور مسائل کے حل کیلئے اپنا بھرپور کر دار ادا کریں گے ، پیپلز پارٹی غریب اور متوسط طبقے کی نمائندہ جماعت ہے غریبوں کے کے مسائل حل کرانے کیلئے چیئرمین بلاول بھٹو کو شاں ہیں ۔

 

