  • اسلام آباد
خیبرپختونخوا عوام مسائل کے سونامی میں گھرے ہوئے ہیں، ہمایوں خان

اسلام آباد (آن لائن)پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہمایوں خان نے خیبرپختونخوا کے عوام کو درپیش سنگین مسائل پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 صوبے کے عوام مسائل کے سونامی میں پھنس چکے ہیں اور ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا عوامی مسائل سے مکمل طور پر بے خبر ہیں اور صوبے کے اندرونی مسائل حل کرنے کے بجائے دیگر صوبوں کے دوروں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ خیبرپختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے جس کے باعث صوبے میں جمود کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے ۔ 

 

