صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سامراجی طاقتیں آج بھی اسلامی انقلابِ ایران سے خوفزدہ ہیں ،شیعہ علما کونسل

  • اسلام آباد
سامراجی طاقتیں آج بھی اسلامی انقلابِ ایران سے خوفزدہ ہیں ،شیعہ علما کونسل

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر شبیر حسن میثمی نے کہا ہے کہ۔۔۔

 ایران میں امن و امان کو سبوتاژ کرنے کے درپے عالمی سامراج کی کارستانیاں اس امر کا واضح ثبوت ہیں کہ سامراجی طاقتیں آج بھی اسلامی انقلابِ ایران سے خوفزدہ ہیں۔ مغربی میڈیا کی جانب سے فیک اور گمراہ کن خبروں کے ذریعے حقائق کو مسخ کرنے کی ناکام کوششیں کوئی نئی بات نہیں، مگر یہ عناصر اپنے مذموم مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چکن کے نرخ بے قابو، ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی

کمشنر فیصل آباد کا نوٹس، عوامی مقامات پر تمباکو نوشی، کھلے عام سگریٹ بیچنے کیخلاف کارروائی کا حکم

3روزہ جشنِ جون ایلیا اختتام پذیر، ادب و محبت کی گونج

ڈپٹی کمشنر کاتحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال تاندلیانوالہ کا دورہ

جی سی یو میں انٹرپرینیورشپ ایکسپو، کاروباری آئیڈیاز کی نمائش

فیسکو ٹریننگ سنٹرمیں یو ٹی ایس پروموشن کلاس کی اختتامی تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ