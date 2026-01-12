سامراجی طاقتیں آج بھی اسلامی انقلابِ ایران سے خوفزدہ ہیں ،شیعہ علما کونسل
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر شبیر حسن میثمی نے کہا ہے کہ۔۔۔
ایران میں امن و امان کو سبوتاژ کرنے کے درپے عالمی سامراج کی کارستانیاں اس امر کا واضح ثبوت ہیں کہ سامراجی طاقتیں آج بھی اسلامی انقلابِ ایران سے خوفزدہ ہیں۔ مغربی میڈیا کی جانب سے فیک اور گمراہ کن خبروں کے ذریعے حقائق کو مسخ کرنے کی ناکام کوششیں کوئی نئی بات نہیں، مگر یہ عناصر اپنے مذموم مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔