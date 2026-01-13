صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریسکیو 1122مری کی مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری

  • اسلام آباد
ریسکیو 1122مری کی مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری

مری( نمائندہ دنیا)پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 مری کے مطابق مری کے مختلف علاقوں سے ملحقہ قیمتی جنگلات، گزارہ فارسٹ اور ملکیتی رقبہ سمیت شملاتی رقبہ پر آگ لگنے کے واقعات کی نشاندہی ہوتے ہی۔۔۔

فوری قابو پانے کیلئے ریسکیو 1122، محکمہ جنگلات گزارہ فارسٹ کے اہلکاروں سمیت دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے بروقت اور مربوط کارروائیاں جاری ہیں،اہلکاروں کی جانب سے مقامی آبادی کے تعاون سے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں آگ بجھانے کے لیے پیدل رسپانس کے ساتھ ساتھ قیمتی جنگلات، قدرتی وسائل، جنگلی حیات اور قریبی آبادیوں کو بڑے نقصان سے محفوظ کیا جارہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈہسپتال ون: ڈائلیسزمشینوں کی قلت مریض پریشان

ستھرا پنجاب:ڈپٹی کمشنر کا اجلاس،صفائی کے انتظامات کا جائزہ

ایف ڈی اے میں مالیاتی نظم و نسق یقینی بنانے کی ہدایت

پائیدار غذائی تحفظ کے لیے باہمی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق

واسا کی ٹیمیں سائیڈ واک ڈرینز کور کرنے میں مصروف

دکان کے سامنے رکشہ کھڑا کرنے سے روکنے پر چھری سے حملہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس