نیا بلدیاتی آرڈیننس عوام کے ساتھ مذاق ،امیر جماعت اسلامی اسلام آباد
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )امیر جماعت اسلامی اسلام آباد نصراللٰہ رندھاوا نے وفاقی حکومت کی جانب سے متعارف کرائے گئے نئے بلدیاتی آرڈیننس کو عوام کے ساتھ ایک اور مذاق قرار دیتے ہوئے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔
اسلام آباد میں ایک مستقل اور بااختیار بلدیاتی نظام کے نام پر مسلسل کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے ۔ میٹرو پولیٹن شہر کو ٹاؤن کارپوریشن میں تبدیل کر کے اختیارات عوامی نمائندوں کو منتقل کرنے کے بجائے بیوروکریسی کے کنٹرول کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے ، جو جمہوریت کی روح کے منافی ہے ۔