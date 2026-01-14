7پتنگ سپلائر گرفتار،651پتنگیں برآمد
راولپنڈی(خبر نگار) دھمیال پولیس نے پانچ افراد کو حراست میں لے کر 553 پتنگیں اور 5 ڈوریں،رتہ امرال پولیس نے 50پتنگیں اورڈور ،چکلالہ پولیس نے ایک شخص سے 48 پتنگیں اور ڈور برآمد کی۔،زیر حراست افراد کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے گرفتار کر لیاگیا۔
