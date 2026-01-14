صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی(خبر نگار) دھمیال پولیس نے پانچ افراد کو حراست میں لے کر 553 پتنگیں اور 5 ڈوریں،رتہ امرال پولیس نے 50پتنگیں اورڈور ،چکلالہ پولیس نے ایک شخص سے 48 پتنگیں اور ڈور برآمد کی۔،زیر حراست افراد کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے گرفتار کر لیاگیا۔

