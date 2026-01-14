صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوڈانی طلبا کو تربیتی کورس مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا

  • اسلام آباد
سوڈانی طلبا کو تربیتی کورس مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا

اسلام آباد(خصوصی رپوٹر)سوڈانی طلبا کےلیےنیوٹیک میں خصوصی تکنیکی تربیتی پروگرام کے بعد سرٹیفکیٹ کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد ہوا۔۔۔

 جس میں 20سوڈانی انجینئر زکو مشترکہ طور پر کامسٹیک اور نیوٹیک  یونیورسٹی کی جانب سے سرٹیفکیٹ دیئے گئے ۔ ان طلبا نے CAD\\CAM\\CNCآپریشنز اور مشین بلڈنگ کوسسز مکمل کئے۔ پاکستان میں سوڈان کے سفیر صالح محمد احمد صدیق بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ نیوٹیک اور کامسٹیک کو سراہا۔ اور اعلیٰ معیار کی تکنیکی تربیت فراہم کرنے میں نیوٹیک کی کوششوں کی تعریف کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیما کے 4 ہزار سے زائد سکول مالی مسائل سے دوچار

نشتر میں زیرعلاج مریض میں ڈینگی کی تصدیق

حاملہ خاتون سے زیادتی کا الزام،ملزم کیخلاف مقدمہ درج

اغوا کے مختلف واقعات پر مقدمات درج کرلئے گئے

سکواڈ کی چھاپہ مار کارروائی

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر